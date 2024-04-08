МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Фагота» уничтожил технику боевиков под Угледаром

Внезапными и точными атакующими действиями из засад противотанкисты наносят противнику существенный урон, оказывая поддержку действиям штурмовых подразделений.
2024-04-08 11:24:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Противотанкисты группировки войск «Восток» из Бурятии управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» лишают противника бронетехники и блиндажей под Угледаром. Об этом сообщило Минобороны России, приложив кадры боевой работы расчетов ПТРК.

На записи видно, что военнослужащие тщательно маскируют «Фагот», чтобы противник не смог выявить комплекс с помощью дрона. В описании к видео сказано, что на счету противотанкистов сотни пораженных объектов.

Внезапными и точными атакующими действиями из засад расчеты наносят противнику урон и поддерживают штурмовые подразделения. В свободное от выполнения боевых задач время противотанкисты оттачивают до автоматизма навыки на полигоне.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ПТРК #МО РФ #фагот #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322