Расчет «Фагота» уничтожил технику боевиков под Угледаром

Противотанкисты группировки войск «Восток» из Бурятии управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» лишают противника бронетехники и блиндажей под Угледаром. Об этом сообщило Минобороны России, приложив кадры боевой работы расчетов ПТРК.

На записи видно, что военнослужащие тщательно маскируют «Фагот», чтобы противник не смог выявить комплекс с помощью дрона. В описании к видео сказано, что на счету противотанкистов сотни пораженных объектов.

Внезапными и точными атакующими действиями из засад расчеты наносят противнику урон и поддерживают штурмовые подразделения. В свободное от выполнения боевых задач время противотанкисты оттачивают до автоматизма навыки на полигоне.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.