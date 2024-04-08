Ремонтники создали транспортер для подвоза боеприпасов на передовую

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения «Южной» группировки войск разработали транспортер, который может самостоятельно доставлять грузы до 150 килограммов на скорости до 20 километров в час.

Транспортная платформа предназначена для подвоза боеприпасов и провизии бойцам ВС РФ, а также эвакуации раненых. Агрегат управляется дистанционно, в настоящее время проходит испытания.

«С Нового года сделано уже восемь единиц, в работе пять. Пять уже работают на переднем крае. Все тестируется, недоработки устраняем, дорабатываем», - рассказал о разработке мастер-электрик ремонтно-восстановительного подразделения с позывным Камаз.

В дальнейшем изобретатели планируют провести испытания техники в качестве средства огневой поддержки после установки на него стрелкового вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.