Ремонтники создали транспортер для подвоза боеприпасов на передовую

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения «Южной» группировки войск разработали транспортер, который может самостоятельно доставлять грузы до 150 килограммов на скорости до 20 километров в час.
Транспортная платформа предназначена для подвоза боеприпасов и провизии бойцам ВС РФ, а также эвакуации раненых. Агрегат управляется дистанционно, в настоящее время проходит испытания.
«С Нового года сделано уже восемь единиц, в работе пять. Пять уже работают на переднем крае. Все тестируется, недоработки устраняем, дорабатываем», - рассказал о разработке мастер-электрик ремонтно-восстановительного подразделения с позывным Камаз.
В дальнейшем изобретатели планируют провести испытания техники в качестве средства огневой поддержки после установки на него стрелкового вооружения.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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