ЗРПК «Панцирь-М» впервые сбил ракету Storm Shadow

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» впервые поразил ракету Storm Shadow. Он был установлен на корабле, который в тот момент находился на боевом дежурстве. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

«То есть мы можем говорить об эффективном, успешном первом применении серийного комплекса “Панцирь-М” против крылатой ракеты Storm Shadow», — заявил он.

Также Олег Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» как раз является комплексом, который предназначен борьбы с такого рода угрозами.

«Панцирь-М» устанавливается на корабли и обеспечивает им защиту от ракет противника. Ракеты комплекса способны уничтожать цели на расстояниях до 20 километров.

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