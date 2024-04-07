МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЗРПК «Панцирь-М» впервые сбил ракету Storm Shadow

Комплекс успешно справился с защитой корабля во время боевого дежурства.
Владимир Расходчиков 2024-04-07 14:17:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» впервые поразил ракету Storm Shadow. Он был установлен на корабле, который в тот момент находился на боевом дежурстве. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев.

«То есть мы можем говорить об эффективном, успешном первом применении серийного комплекса “Панцирь-М” против крылатой ракеты Storm Shadow», — заявил он.

Также Олег Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» как раз является комплексом, который предназначен борьбы с такого рода угрозами.

«Панцирь-М» устанавливается на корабли и обеспечивает им защиту от ракет противника. Ракеты комплекса способны уничтожать цели на расстояниях до 20 километров.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Высокоточные комплексы. Всегда в точку» на «Звезде Плюс» и на телеканале «Звезда». Журналисты программы проехали через всю страну, чтобы ответить на главный вопрос - как куется победа? А также рассказали о достижениях отечественного ВПК.

#ракета #Военная приемка #Storm Shadow #наш эксклюзив #панцирь-м
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322