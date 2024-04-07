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Подземную баню для бойцов группировки «Днепр» сделали в зоне СВО

Крышу комплекса построили по специальной технологии, которая предполагает комбинированную бетонно-древесную защиту от ударов.
2024-04-07 06:44:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Полевой банно-прачечный комплекс на глубине 4-5 метров устроили в районе восстановления боеспособности 70-го гвардейского полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Об этом сообщает Минобороны России.

Крышу комплекса построили по специальной технологии, которая предполагает комбинированную бетонно-древесную защиту от ударов.

В комплексе есть баня на дровах, душевая, предбанное помещение с кухней и телевизором, комната бытового обслуживания, прачечная, сушильное помещение.

«Есть чайная комната, где мы можем попить чай, развеяться, пообщаться. Наша банька напоминает нам о доме», - рассказал заместитель командира мотострелкового взвода с позывным «Селенга».

В прачечной есть стиральные машины-автоматы и стиральный порошок. В бытовке - гладильные доски и утюги, зеркало, ножницы и расчески.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #запорожская область #баня #прачечная #группировка войск «Днепр» #банно-пречечное обслуживание
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