Подземную баню для бойцов группировки «Днепр» сделали в зоне СВО

Полевой банно-прачечный комплекс на глубине 4-5 метров устроили в районе восстановления боеспособности 70-го гвардейского полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Об этом сообщает Минобороны России.
Крышу комплекса построили по специальной технологии, которая предполагает комбинированную бетонно-древесную защиту от ударов.
В комплексе есть баня на дровах, душевая, предбанное помещение с кухней и телевизором, комната бытового обслуживания, прачечная, сушильное помещение.
«Есть чайная комната, где мы можем попить чай, развеяться, пообщаться. Наша банька напоминает нам о доме», - рассказал заместитель командира мотострелкового взвода с позывным «Селенга».
В прачечной есть стиральные машины-автоматы и стиральный порошок. В бытовке - гладильные доски и утюги, зеркало, ножницы и расчески.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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