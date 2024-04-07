Астрофизик предсказал «смерть» звезды Бетельгейзе

Узнать, когда именно «умерла» звезда Бетельгейзе можно будет по свету, который достигнет Земли - это может случится в ближайшие 10 тысяч лет, а возможно, «смерть» уже произошла, считает астрофизик Вячеслав Авдеев.

«Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе – Прим. Ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад, а нам еще лет 500 ждать, когда до нас дойдет. Такое тоже возможно, но, может быть, и не так. Мы это не знаем, к сожалению», - сказал Авдеев.

Определить на каком этапе жизни находится сейчас звезда сложно, наблюдая за ней с Земли, поэтому и временной разброс такой большой. В теории, если в слоевом источнике Бетельгейзе еще горит водород и гелий - это означает, что взрыв случится через несколько тысяч лет. Если горят уже углерод, азот, кремний, железо - значит звезда начала использовать свои остатки и вскоре взорвется, пояснил ученый.

Приборы на Земле смогут зафиксировать «смерть» звезды, то есть изменение ее свечения, за неделю до того, как на небе произойдет взрыв - именно столько будет идти ударная волна до нашей планеты. Это очень редкое явление и люди смогут подготовиться к этому событию, чтобы стать его свидетелями можно будет купить телескоп или выехать подальше от города.

«Просто произойдет интересное красивое явление, вспышка, которая по яркости будет сравнима с Луной», - добавил эксперт.

Изменения в своей видимой светимости у Бетельгейзе были зафиксированы уже в 2019 году. Однако, спустя время звезда засветилась по-прежнему, а причиной изменений стало облако пыли, которое на время перекрыло видимость.

Эксперт подчеркнул, что опасности для биосферы Земли после взрыва Бетельгейзе не будет, передает РИА Новости.

Бетельгейзе является одной из самых больших и ярких звезд на небе. Она располагается в созвездии Ориона в 600 световых годах от Земли. Является красным сверхгигантом - ее размер и масса в 15-25 раз превышают солнечную. Из-за этого, а также небольшого расстояния до Земли Бетельгейзе можно легко увидеть невооруженным глазом. При этом, звезда сравнительно молода по космическим меркам, ей всего восемь миллионов лет. Сейчас ее скорость вращения в 150 раз превышает скорость любой другой известной науке звезды.

При этом ученые утверждают, что данная звезда в настоящее время находится на последнем этапе эволюции. Она почти полностью исчерпала свои запасы водорода, расширилась и начала сбрасывать вещество внешних оболочек в космос. По предварительным подсчетам, Бетельгейзе превратится в сверхновую в ближайшие несколько тысяч лет. Гигантский взрыв жители Земли смогут наблюдать даже днем.