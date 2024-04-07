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Минобороны показало подготовку штурмовиков группировки войск «Юг»

Бойцы отрабатывают навыки ведения ближнего боя.
2024-04-07 05:59:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В тыловых районах зоны спецоперации на Украине проходят интенсивную подготовку штурмовые подразделения Южной группировки войск. Кадры их работы на полигоне предоставило Минобороны России.

Штурмовики отрабатывают навыки ведения ближнего боя. Обучением руководят инструкторы, имеющие богатый боевой опыт.

Военнослужащие штурмовых подразделений доводят до автоматизма действия по захвату опорного пункта ВСУ, расположенного в лесополосе. Малыми группами по 4-5 человек бойцы проходят перемещение, прикрытие и ведение непрерывного огня для подавления противника. Штурмовики закрепляют умение вести огонь из всех видов стрелкового оружия, а также применять разные гранаты.

«Когда противник понимает, что его дни сочтены, он начинает отходить, бросает свои позиции. Когда мы приходим на эти позиции, большая проблема состоит в том, что нужно на них удержаться, отбить контратаки и продержаться против беспилотной летательной авиации, что у нас хорошо получается», - рассказал командир разведывательно-штурмовой группы с позывным «Одиссей».

Вернувшись на передовую, бойцы будут применять новые навыки в бою.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #полигон #штурмовики #Южная группировка войск
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