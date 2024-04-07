Подстраховка экипажей: как работают Ми-8ПСГ в зоне спецоперации

Поисково-спасательные группы (ПСГ) ВКС России каждый день работают на Северодонецком направлении, сообщает Минобороны России. Эти специалисты на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают и поддерживают экипажи штурмовой и армейской авиации.

В это подразделение входит группа огневой поддержки, а также медработник. Группа постоянно наблюдает за обстановкой, отвечает за эвакуацию и спасение пилотов, а также доставляет их при необходимости в военно-медицинское учреждение.

«В случае возникновения нештатных ситуаций на борту воздушного судна или же огневого воздействия со стороны противника главной задачей поисково-спасательной группы, совместно с группой огневого прикрытия, является оказание помощи экипажу самолетов, вертолетов, потерпевших бедствие», - рассказал начальник ПСГ Фарит.

В задачи группы входит поиск и обнаружение летчиков, оказание им доврачебной первой помощи и эвакуация в медучреждение Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.