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Под Белгородом при атаке ВСУ пострадала семья из шести человек

Погибла девушка, еще пять человек пострадали, в том числе дети. Сейчас им оказывают помощь врачи.
Анна Назайкина 2024-04-07 17:15:35
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

При воздушной атаке украинских военных под Белгородом осколки попали в машину, в которой в этот момент находилась семья из шести человек. О трагедии сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре вражеских дрона самолетного типа. От осколков девушка в автомобиле получила множество травм и скончалась на месте еще до того, как успела приехать скорая.

Мужчина - глава семьи - получил закрытую черепно-мозговую травму с открой раной головы, также врачи зафиксировали у него осколочное ранение правой ключицы. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали, в больнице с ним находится жена. Сейчас врачи помогают ей справляться со стрессовым состоянием.

У 18-летнего парня врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

«Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу», - написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области.

На данный момент состояние маленьких пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, медики делают все необходимое.

#беспилотники #дроны #белгород #Вячеслав Гладков #воздушная атака
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