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Из-за паводков в Курганской области начали превентивную эвакуацию

По прогнозам Росгидромета, через неделю в регионе ожидают пик половодья, которое может побить рекорд 30-летней давности.
Максим Крюков 2024-04-07 15:10:49
© Фото: inckrgn, VK © Видео: inckrgn, VK

Более 60 населенных пунктов Курганской области вошли в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления и затопления. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что региональные власти начали проводить превентивную эвакуацию населения. По прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), вода начнет подниматься в реке Тобол через 2-3 дня, а через неделю ожидается пик половодья, в результате чего могут быть подтоплены ряд сел и районов области.

В связи с паводком власти Кургана ввели режим повышенной готовности.

«По прогнозным данным в этом году уровень подъема воды ожидается более 9 метров с возможным достижением отметок 1994 года», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Кроме того, в Курганской области запустили интерактивную карту подтопленных и перекрытых из-за прохождения паводковых вод дорог и мостов региона.

Крайне сложная ситуация сложилась в городе Костанай в Казахстане - расстояние до села Звериноголовское в Курганской области составляет менее 200 км. Местные жители публикуют кадры сильных подтоплений.

#курганская область #Паводки #уровень воды #повышенная готовность #река тобол
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