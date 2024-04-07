Из-за паводков в Курганской области начали превентивную эвакуацию

Более 60 населенных пунктов Курганской области вошли в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления и затопления. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что региональные власти начали проводить превентивную эвакуацию населения. По прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), вода начнет подниматься в реке Тобол через 2-3 дня, а через неделю ожидается пик половодья, в результате чего могут быть подтоплены ряд сел и районов области.

В связи с паводком власти Кургана ввели режим повышенной готовности.

«По прогнозным данным в этом году уровень подъема воды ожидается более 9 метров с возможным достижением отметок 1994 года», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Кроме того, в Курганской области запустили интерактивную карту подтопленных и перекрытых из-за прохождения паводковых вод дорог и мостов региона.

Крайне сложная ситуация сложилась в городе Костанай в Казахстане - расстояние до села Звериноголовское в Курганской области составляет менее 200 км. Местные жители публикуют кадры сильных подтоплений.