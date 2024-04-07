Команды КНР и Ирана приехали на конкурс «Саянский марш» в Сибири

В Красноярском крае открылся международный конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш», сообщает Минобороны России. Он пройдет на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа (ЦВО) в горах Западного Саяна.

В церемонии открытия приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, штаба ЦВО и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

«Я хочу заверить вас, уважаемые товарищи, что руководство конкурса, организационный комитет приложат максимум усилий для того, чтобы конкурс прошел на самом выссоком организационном уровне», - сказал руководитель конкурса «Саянский марш» Андрей Зыков.

Представители команд под аккомпанемент военного оркестра горного соединения ЦВО подняли флаги стран-участниц соревнований. Перед участниками выступили представители всех иностранных государств.

«Здесь все участники команд вместе живут и тренируются, между ними укрепляется дружба и у них улучшаются военные навыки. В этом году две китайские команды, мужская и женская, участвуют в состязаниях. Они будут честно соревноваться, активно показывать себя и по-настоящему дружить с вами», - сказал представитель команды КНР Цуй Инбин.

В этом году впервые в конкурсе участвуют две женские команды: китайская и российская. Они будут выполнять те же 12 специальных задач, что и мужчины.

Перед церемонией открытия все участники прошли мандатную и медицинскую комиссии и получили оружие. В ходе строевого смотра судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих. После церемонии открытия представители иностранных государств посетили «Дом дружбы». Там они познакомились с местными народными промыслами и играми, попробовали изготовить куклы-берегини и сувенирные кулоны.

Соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш» среди военных команд пройдут с 6 по 9 апреля. В них примут участие военные спортсмены из семи государств. В Россию приехали военнослужащие из Абхазии, Ирана, Китая, Киргизии, Узбекистана, Южной Осетии.

Ски-альпинизм - это вид спорта и активного отдыха, который сочетает горные лыжи и разновидность беговых лыж. Участники проходят маршрут в горах с подъемом на лыжах со специальной вставкой из ворсистой ткани - камусом, и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы (фрирайд). Ски-альпинизм будет включен в программу зимних Олимпийских игр 2026 года.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.