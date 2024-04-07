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Авиация и артиллерия ВС РФ поразили склад ВСУ с безэкипажными катерами

Помимо безэкипажных катеров на складе хранились пусковые установки ЗРК С-300 и станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
2024-04-07 13:45:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Летчики оперативно-тактической авиации, ракетчики и артиллеристы Вооруженных Сил РФ нанесли удар по складу ВСУ в зоне специальной военной операции.

В нем хранились переданные Украине странами НАТО безэкипажные катера, две пусковые установки ЗРК С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

«Средствами ПВО в течение суток сбиты 293 украинских БПЛА и четыре реактивных снаряда от систем залпового огня HIMARS и "Ураган"», - добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение живой силе националистов в 107-ми районах проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #НАТО #склад #СВО #Безэкипажные катера
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