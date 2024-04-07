Атомный ледокол прошел рядом с военнослужащими у Енисейского залива

Атомный ледокол прошел в паре десятков метров от арктических подразделений ВС РФ в районе Енисейского залива - свидетелями завораживающей картины стали участники экспедиционного проекта «Северный десант».

Маршрут проходил от поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе до самого северного поселка России Диксон.

Уникальная снегоходная экспедиция продолжалась в течение 12 дней. За это время участники прошли более 2,6 тысяч километров в сложнейших климатических условиях.

Военнослужащие замерли от восторга, когда рядом прошел ледокол, который еще и тянул за собой гигантский танкер.

«Это надо видеть вживую. Горжусь тобой, страна», - слышатся восклицания военнослужащих на видео.

Оставшийся от корабля след не помешал участникам экспедиции выполнить все поставленные задачи. Впоследствии они успешно вернулись на базу.