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Атомный ледокол прошел рядом с военнослужащими у Енисейского залива

В ходе уникальной экспедиции военные прошли за 12 дней более 2,6 тыс. км в сложнейших климатических условиях.
Анна Назайкина 2024-04-07 12:50:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Атомный ледокол прошел в паре десятков метров от арктических подразделений ВС РФ в районе Енисейского залива - свидетелями завораживающей картины стали участники экспедиционного проекта «Северный десант».

Маршрут проходил от поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе до самого северного поселка России Диксон.

Уникальная снегоходная экспедиция продолжалась в течение 12 дней. За это время участники прошли более 2,6 тысяч километров в сложнейших климатических условиях.

Военнослужащие замерли от восторга, когда рядом прошел ледокол, который еще и тянул за собой гигантский танкер.

«Это надо видеть вживую. Горжусь тобой, страна», - слышатся восклицания военнослужащих на видео.

Оставшийся от корабля след не помешал участникам экспедиции выполнить все поставленные задачи. Впоследствии они успешно вернулись на базу.

#в стране и мире #ВС РФ #экспедиция #танкер #атомный ледокол #енисейский залив
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