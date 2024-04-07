Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко почетного звания Героя Труда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В Указе сказано, что почетное звание Валентине Матвиенко присваивается за особые трудовые заслуги перед государством, пишет Life.

Валентина Матвиенко стала председателем Совета Федерации в сентябре 2011 года, до этого она работала на посту губернатора Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы.