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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

В воскресенье, 7 апреля, Валентина Матвиенко отмечает свое 75-летие.
Ян Брацкий 2024-04-07 11:36:28
© Фото: Federation Council of Russiavia Globallookpress.com

Президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко почетного звания Героя Труда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В Указе сказано, что почетное звание Валентине Матвиенко присваивается за особые трудовые заслуги перед государством, пишет Life.

Валентина Матвиенко стала председателем Совета Федерации в сентябре 2011 года, до этого она работала на посту губернатора Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы.

#в стране и мире #Путин #звание #Матвиенко #Герой Труда РФ
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