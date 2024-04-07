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Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне СВО

Известный рок-музыкант приехал выразить слова поддержки и глубокого уважения бойцам ВДВ.
2024-04-07 07:48:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заслуженный артист России Александр Маршал спел свои лучшие песни для ивановских десантников, которые находятся в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Известный рок-музыкант приехал выразить слова поддержки и глубокого уважения бойцам ВДВ за те задачи, которые выполняют гвардейцы-десантники.

«Я бывший военный, и для меня это родная аудитория. Когда мне говорят, что есть возможность поехать - я всегда еду. Тем более сейчас. Я просто боготворю этих ребят, перед которыми я выступал, и очень хочу, чтобы они вернулись домой живыми и только с победой. А так и будет», - сказал певец.

Маршал пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни. После концерта артист пообщался с бойцами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #концерт #александр маршал #Ивановская дивизия ВДВ
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