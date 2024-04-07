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Выступающий против Киева Пеллегрини лидирует на выборах в Словакии

Второе место занимает выступающий за активную поддержку Украины Иван Корчок.
Ирина Егорова 2024-04-07 00:26:43
© Фото: Tomas TkacikKeystone Press Agency, Global Look Press

Во втором туре президентских выборов в Словакии после обработки  3,28% данных лидирует Петер Пеллегрини. Его результат составляет 70,51%, следует из данных словацкого управления статистики. 

На втором месте - Иван Корчок - она набрал 29,48%, передает РИА Новости. Он выиграл Пеллегрини в первом туре выборов.

Главу словацкого парламента 48-летнего Петера Пеллегрини в его стране считают пророссийским политиком. Он выступает против военных поставок Украине, а 60-летний экс-министр иностранных дел Корчок, напротив, является приверженцом активной поддержки Киева.

Президент Словакии избирается на должность сроком на пять лет. Голосование проводится в два этапа. Первый прошел 23 марта 2024 года. По итогам второго тура выборов, кандидат, набравший наибольшее количество голосов, победит.

#Выборы #голосование #избиратели #словакия #Президент #Петер Пеллегрини
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