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Минюст внес в список иноагентов писателя Михаила Веллера*

По данным министерства, он выступал против спецоперации на Украине и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.
Владимир Рубанов 2024-04-06 03:08:00
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Министерство юстиции РФ добавило в список иноагентов писателя Михаила Веллера*, предпринимателя Анастасию Татулову*, «Российское социалистическое движение»* (РСД) и два ООО: «Большая семерка»* и «Институт нейрокогнитивных исследований»*.

Веллер* - писатель и публицист, автор книг «Приключения майора Звягина», «Легенды Невского проспекта», «Все о жизни». Вел передачу на радиостанции «Эхо Москвы». По данным Минюста, он выступал против спецоперации на Украине и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.

Анастасия Татулова* - предприниматель, основатель сети кофеен «АндерСон», которую потом продала. Занимала пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства. В сообщении Минюста говорится, что она выступала против ввода российских войск на Украину и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и армии.

И Веллер*, и Таулова* покинули Россию.

* - физические лица и организации, выполняющие функции иностранных агентов.

#иноагенты #минюст рф #Писатель #иностранные агенты
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