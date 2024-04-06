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Один человек погиб при пожаре из-за взрыва баллона в Татарстане

В доме произошло обрушение межквартирных перекрытий и наружных стен.
Ирина Егорова 2024-04-06 23:48:16
© Фото: mchs_official, Telegram

При пожаре в жилом доме в городе Нурлат, который возник из-за взрыва газового баллона, предварительно, во время установки натяжных потолков, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также спасатели эвакуировали троих жителей из подъезда и спасли одного человека из-под завалов. Всего в двухэтажном доме зарегистрировано 22 человека, точное количество проживающих уточняется. Для пострадавших развернут пункт временного размещения в здании школы № 3.

Пожарные продолжают тушить огонь, который объял все двухэтажное здание. Сильный пожар обрушил межквартирные перекрытия и наружные стены. Был наращен объем сил и средств для ликвидации горения. На данный момент на месте происшествия работают 40 специалистов и 12 единиц техники, подчеркнули в ведомстве.

#пожар #взрыв #МЧС РФ #Татарстан #Жилой дом #погибшие #газовый баллон
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