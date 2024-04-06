Взрыв газового баллона привел к пожару в жилом доме Татарстана

Жилом дом в городе Нурлат республики Татарстан объят пламенем - пожарные и спасатели ликвидируют открытое горение. По информации пресс-службы МЧС России, предварительной причиной возникновения пожара стал взрыв газового баллона, который применялся при установке натяжного потолка в одной из квартир.

«Огонь охватил 4 квартиры на 1 и 2 этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте работают 32 специалиста и 10 единиц техники», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В двухэтажном доме зарегистрировано 22 человека, одного жителя спасли из-под завалом, трое эвакуированы из подъезда. Для пострадавших организован пункт временного размещения в здании школы № 3.