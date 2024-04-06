Пушки, пулеметы, инженеры: как работает в зоне СВО спецпоезд «Волга»

В зоне спецоперации работает специальный поезд «Волга» железнодорожных войск группировки войск «Запад». Укомплектованное уникальной техникой подразделение обследует железнодорожные пути, мосты, тоннели, трансформаторные будки, платформы, тупики, переезды.

Диверсионные группы противника могут повредить пути, причем сделать это скрытно, без видимых разрушений. Они могут устроить подкопы, надпилы, накладки на шпалы или рельсы взрывных устройств или повреждающих конструкций, замаскированных под мусор - коробки, бутылки или детские игрушки.

«Поезд предназначен для выполнения технической разведки порученных участков, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений при незначительных объемах разрушений, а также боевого сопровождения транспортов, поездов в ходе операций и боевых действий», - рассказал начальник специального поезда с позывным «Жесть».

Спецпоезд серьезно вооружен. В составе есть две спаренные 23-миллиметровые зенитные пушки. Они могут работать и по воздушным, и по наземным целям, поражать бронированную технику ВСУ, разведывательные и ударные дроны националистов. В бронекапсуле несут службу стрелки с автоматами и крупнокалиберными пулеметами.

Стены вагона укреплены 20-миллиметровой сталью, за деревянной обшивкой находятся мешки с песком.

В арсенале военнослужащих спецпоезда «Волга» есть современное саперное оборудование, беспилотные летательные аппараты для разведки и обследования труднодоступных мест инженерных конструкций - например, сводов железнодорожных мостов.

«Сейчас мы изучаем препятствие в виде малого моста. Личный состав проходит с миноискателями и щупами. Изучает, нет ли взрывоопасных предметов на данном участке. Мы всю информацию собираем и отдаем ее в вышестоящие штабы. Дальше штабы принимают решение о возможности передвижения по данному участку», - рассказал инженер специального поезда с позывным «Спартак».

Тепловоз для безопасности расположен в середине состава. Машинист ориентируется на команды наблюдателя, который указывает, когда нужно ускориться и где притормозить. Спецпоезд составлен так, чтобы максимально обеспечить подвижность техники и боеспособность личного состава.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.