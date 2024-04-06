Судимым за педофилию запретили посещать места для детей

Российским гражданам, которые были осуждены за педофилию, запретили посещать предназначенные для детей места. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что поднадзорному лицу, которое имеет непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, нельзя посещать объекты и территории образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей. Кроме того, закон ограничивает посещение организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключением являются случаи, когда поднадзорное лицо, которое является родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

Федеральный закон был принят Государственной думой 26 марта 2024 года, 3 апреля его одобрили в Совете Федерации.