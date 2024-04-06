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Судимым за педофилию запретили посещать места для детей

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей.
Максим Крюков 2024-04-06 16:02:06
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российским гражданам, которые были осуждены за педофилию, запретили посещать предназначенные для детей места. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что поднадзорному лицу, которое имеет непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, нельзя посещать объекты и территории образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей. Кроме того, закон ограничивает посещение организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключением являются случаи, когда поднадзорное лицо, которое является родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

Федеральный закон был принят Государственной думой 26 марта 2024 года, 3 апреля его одобрили в Совете Федерации.

#дети #Запрет #закон #места #педофилия #судимость
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