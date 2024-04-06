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ВС РФ ночью нанесли групповой удар по украинским военным объектам

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты удалось поразить, уточнили в оборонном ведомстве.
2024-04-06 13:33:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли групповой удар по украинским военным объектам. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Как уточняется, удар был нанесен сегодня ночью. ВС РФ били по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам и местам дислокации иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - говорится в сообщении военного ведомства.

По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО российским войскам удалось уничтожить 583 самолета, 270 вертолетов, 19 097 дронов, 497 ЗРК, 15 699 танков и других боевых бронемашин, 1 264 РСЗО, 8 692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 676 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #ВПК #спецоперация #военные объекты #групповой удар
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