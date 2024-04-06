В Русском музее выставили картины сестры последнего императора

Уникальную коллекцию работ кисти последней Великой княжны Ольги Романовой выставили на аукционе в Москве. Младшая сестра Николая II в эмиграции написала больше двух тысяч полотен. Но почти все ей пришлось продать, чтобы выжить. «Акварели» оказались в руках частных коллекционеров из самых разных стран.

Буйство красок и солнечный цвет, проникающий повсюду. Фиалки и цикламены в горшках, налитые соком, буквально лучатся любовью написавшей их младшей сестры последнего российского императора. Великая княжна Ольга Александровна сестрой милосердия делала перевязки и ухаживала за ранеными в годы Первой Мировой войны. Во время Гражданской отказалась сесть на последний пароход из Крыма. Закончила свои дни в эмиграции. Всю жизнь выплескивая на бумагу то, что мягко говоря, не соответствовало окружающей ее действительности.

«Практический все время прожила скромно. Начиная с Крыма, где по мемуарам сама стирала белье. Никто не мог заподозрить в ней сестру императора великой страны», - рассказал коллекционер, историк искусств Сергей Подстаницкий.

Уход в себя, или внутренняя эмиграция, это еще и способ не сойти с ума. Когда двух сыновей Великой княжны Ольги Александровны отправили в концлагеря в оккупированной фашистами Дании. Утешением ей служила вера и память о православных церквях. По ее работам можно проследить не только жизненный путь членов семьи последнего российского императора, но и историю ушедшей в прошлое Империи.

Из сорока трех выставленных на аукцион работ до отъезда из России написана лишь одна - «Пейзаж с тополями». В детстве Великая княжна Ольга Александровна рисовала колоски, чтобы лучше усвоить географию, а в эмиграции - чтобы прокормить семью и свести концы с концами. Из двух тысяч работ в руках наследников некогда монаршей особы осталась лишь десятая часть. Их и передали на этой неделе в Русский музей. Это вторая по величине коллекция работ и крупнейшая, сохранившаяся в частных руках на антикварном рынке.

«Никаких драматических событий она не изображала. Это уголки, в которых она обретала отдушину», - объяснила искусствовед Екатерина Соколова.

Великая княжна Ольга Александровна не изменяла своему стилю, писала в основном на мокром листе акварелью. У себя на Родине подписывалась инициалами, а за границей - просто Ольга. Чтобы проследить путь каждой из этих работ и проверить их подлинность, экспертам потребовалось больше года. А установить время написания работ помог химический анализ состава краски - пигментов.

«У Ольги Александровны был найден красный кадмий - пигмент, который появится не ранее начала десятых готов. В ее творчестве он появился значительно позже», - уточнила искусствовед Юлия Чайкина.

Неизбывная тоска по дому накладывается на теплые, невероятно нежные воспоминания. Как символ постоянного томительного ожидания - скамейка у воды, которая встречается на нескольких работах. Но возвращению на Родину так и не суждено было случиться. Вместе с тем, и несчастным человеком Великую княжну Ольгу Александровну тоже не назовешь. Уже в зрелом возрасте она встретила любовь всей жизни. Скончалась в окружении родных и друзей и похоронена в Канаде.