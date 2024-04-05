МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 50 украинских дронов атаковали объекты на территории России

Самая масштабная атака ВСУ была предпринята на Ростовскую область, над которой сбили 44 беспилотника боевиков.
2024-04-05 07:41:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны сообщило об отражении террористической атаки киевского режима по объектам на территории Российской Федерации.

В течение ночи и раннего утра 5 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 44 беспилотника над территорией Ростовской области, шесть БПЛА над Краснодарским краем и по одному дрону над Саратовской и Белгородской областями.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ в Морозовском районе повреждения получила электроподстанция. Начаты восстановительные работы. Глава Саратовской области Василий Голубев отчитался об отсутствии разрушений инфраструктуры при падении обломков сбитых БПЛА. Жертв и разрушений нет и на территории Ейского района Краснодарского края, отметил его глава Роман Бублик.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #беспилотники #ВСУ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322