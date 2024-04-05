Более 50 украинских дронов атаковали объекты на территории России

Минобороны сообщило об отражении террористической атаки киевского режима по объектам на территории Российской Федерации.

В течение ночи и раннего утра 5 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 44 беспилотника над территорией Ростовской области, шесть БПЛА над Краснодарским краем и по одному дрону над Саратовской и Белгородской областями.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ в Морозовском районе повреждения получила электроподстанция. Начаты восстановительные работы. Глава Саратовской области Василий Голубев отчитался об отсутствии разрушений инфраструктуры при падении обломков сбитых БПЛА. Жертв и разрушений нет и на территории Ейского района Краснодарского края, отметил его глава Роман Бублик.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.