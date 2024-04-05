МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Аллигатор» в составе группы атаковал врага на Купянском направлении

Экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 по координатам авиационного наводчика.
2024-04-05 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила украинский опорный пункт и живую силу противника на Купянском направлении. В группу вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом сообщает Министерство обороны России. 

Экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 по координатам авиационного наводчика.

«На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром», - доложил командир экипажа Ми-35М с позывным Худой.

Нанеся его, летчики тут же выполнили противоракетный маневр и, после успешного выполнения боевой задачи ударная группа вернулись в место дислокации, добавили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ка-52 #вкс #Минобороны РФ #ракеты #ми-35 #аллигатор #Купянское направление #ударная группа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322