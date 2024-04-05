«Аллигатор» в составе группы атаковал врага на Купянском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила украинский опорный пункт и живую силу противника на Купянском направлении. В группу вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 по координатам авиационного наводчика.

«На командном пункте получили задачу. Выполнили полет с огибанием рельефа местности, поразили опорный пункт противника, после чего вернулись на свой аэродром», - доложил командир экипажа Ми-35М с позывным Худой.

Нанеся его, летчики тут же выполнили противоракетный маневр и, после успешного выполнения боевой задачи ударная группа вернулись в место дислокации, добавили в оборонном ведомстве.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.