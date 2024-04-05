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Человек с мачете попытался совершить покушение на президента Аргентины

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего молодого человека.
Ирина Егорова 2024-04-05 03:51:30
© Фото: Martin Cossarinidpa, Global Look Press

Мужчина с мачете, шлифовочными дисками для болгарки и вилкой попытался проникнуть в дом правительства Аргентины и совершить покушение на президента Хавьера Милея, сообщает издание  LM Neuquen.

Речь идет о молодом человеке 29 лет. Нарушитель хотел пройти с боковой стороны здания правительства сквозь незакрытое ограждение во время того, как один из чиновников выходил, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В это время в здании правительства проходила встреча министра внутренних дел Аргентины Гильермо Франкосома с другими чиновниками.  

«Я бог, я убью президента», - кричал мужчина, когда его задерживали полицейские.

Напомним, что Милей занял пост президента Аргентины 19 ноября 2023 года. Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк, против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами.

#покушение #Аргентина #Задержание #правительство #мачете #Хавьер Милей
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