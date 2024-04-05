Расчеты минометов «Поднос» уничтожили пехоту ВСУ в районе села Красное

Расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от села Красное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Разведка сообщила, что противник закрепился на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии.

Забайкальские десантники получили координаты цели. Расчеты минометов за считанные минуты заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы и нанесли удар.

Цель была уничтожена.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.