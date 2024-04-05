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Расчеты минометов «Поднос» уничтожили пехоту ВСУ в районе села Красное

Противник закрепился на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии.
2024-04-05 06:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от села Красное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Разведка сообщила, что противник закрепился на одном из участков в зоне ответственности подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии.

Забайкальские десантники получили координаты цели. Расчеты минометов за считанные минуты заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы и нанесли удар.

Цель была уничтожена.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #артиллерия #ДНР #82-мм минометы «Поднос» #красное
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