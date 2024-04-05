Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект

Неизвестный светящийся объект замечен в небе над городом Ахваз в юго-западной иранской провинции Хузестан у границы с Ираком, а потом и в самом Ираке. Очевидцы публикуют видеозаписи в соцсетях, сообщило агентство Jamaran.

Ранее сообщалось, что израильские власти считают вероятным в пятницу ответ Ирана после удара по консульству в Дамаске. В результате атаки 1 апреля израильских ВВС на дипломатический объект погибло 13 человек, в том числе генералы Корпуса стражей исламской революции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «с Божьей помощью и силой мы заставим сионистов сожалеть о нападении». В среду 3 апреля ЦРУ предупредило Израиль о вероятности военного ответа от Ирана в течение 48 часов.

Израиль находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ.