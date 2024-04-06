Снайпер получил медаль за сбитый из винтовки дрон ВСУ «Баба Яга»

Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль «За отвагу» за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа «Баба Яга». Об этом сообщает Минобороны России.

Это произошло на переднем крае обороны в районе села Вербовое в Запорожской области. Снайпер с позывным «Болт» вел наблюдение и увидел, что в сторону позиций наших десантников летит украинский коптер типа «Баба Яга».

«Летала "Баба Яга", и я находился тогда на позиции. Она прилетела и начала разворачиваться, и я сделал выстрел в нее из винтовки СВД. Она загорелась - такой огромный факел на лесополку целую горел. Второй сделал - она на землю упала, догорала там уже», - рассказал «Болт».

Так «Болт» спас жизни своих товарищей. Представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии вручил бойцу медаль «За отвагу». Награждение прошло на одном из полигонов в тыловом районе в Запорожской области.

Снайперы разведывательного подразделения крымских десантников с первого дня принимают участие в спецоперации. На их счету уже несколько десятков уничтоженных украинских националистов.

«В основном по живой силе раньше работали, и вот сейчас по воздушным целям. "Бабу Ягу" ту же сбить, коптеры обычные наблюдательные», - рассказал «Болт».

В тылу во время восстановления боеспособности в тыловых районах снайперские пары каждый день отрабатывают действия в разных ситуациях и прицельную стрельбу из винтовки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.