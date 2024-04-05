Киев предложил ЕС запретить любые перелеты в Россию и из России

Киев предложил ввести запрет на авиационный транзит в РФ и Белоруссию, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Идея состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза, объяснил он.

Шмыгаль напомнил, что летать над странами ЕС нельзя российскому авиационному флоту, сообщает РИА Новости. Но этого, по его мнению, недостаточно.

«Мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», - сказал он.

Киев намерен работать над этим с Еврокомиссией и уверен в том, что эту инициативу поддержат прибалтийские страны. Такие санкции усложнят и удорожат логистику для Москвы и добавят дискомфорта для россиян, сказал Шмыгаль.

Евросоюз запретил использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям в феврале 2022 года. Самолетам из России нельзя приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Белорусские авиакомпании не могут летать над странами Европейского союза с 2021 года.