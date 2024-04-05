Расчет «Акации» показал, как работает в паре с «Орланом-30» за Авдеевкой

Продвижение нашей пехоты на Авдеевском направлении во многом обеспечила артиллерия. И сейчас с закрытых позиций работают дальнобойные «Акации». Позиции самоходок тщательно маскируют. В небе часто летают вражеские дроны, поэтому бойцы прячут не только машины, но и боекомплект.

Артиллерийская канонада по всему фронту. Настоящая музыка арторудий! Свое звучание имеет и самоходная установка «Акация». Ее называют «рабочей лошадкой» ствольной артиллерии. Она быстро перемещается с места на место и очень маневренная. Расчет регулярно меняет позиции, чтобы уйти от преследования вражеских дронов.

Плотный огонь, выстрел за выстрелом! Без промахов! Артиллерийский расчет Центрального военного округа уничтожает вражеский склад с боеприпасами. Их детонация - на кадрах объективного контроля. Мощный взрыв - хранилище взлетает на воздух!

«Четко стреляет в цель, быстро наводится. Есть все, чтобы быстро и четко отработать», - отметил командир орудия с позывным «Челнок».

Несмотря на теплую погоду, зелени в лесах Донбасса пока мало. Но чтобы слиться с ландшафтом, иногда достаточно проявить простую смекалку. От БПЛА противника могут спасти любые подручные средства, в том числе и сено. Вместе с установкой укрывают и ее боекомплект.

Крупный 152-й калибр. Сейчас до позиций неонацистов - 18 километров. Даже на таком расстоянии «Акации» достают врага.

«Работали сегодня по движущейся технике ВВТ - "Тигр". И работали по блокпостам, где стоит пехота вражеская», - рассказал командир орудия с позывным «Челнок».

Сутки напролет за боевиками следят наши «Орланы-30». Разведданные расчет беспилотников напрямую передает артиллеристам. Ведь боевая работа по четким координатам - это гарантия общего успеха.

Ранее «Звезда» рассказала, как «Мста-С» работает по целям на Угледарском направлении. Артиллеристы ведут стрельбу не только обычными, но и высокоточными боеприпасами «Краснополь». Снаряды позволяют наносить точечные удары по скоплениям боевиков, гарантированно поражают движущуюся бронетехнику.