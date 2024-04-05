Основа боевой мощи авиации РФ: как в Новосибирске производят Су-34

Новосибирский авиазавод передал ВКС новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли весь цикл испытаний и готовы к выполнению боевых задач. Предприятие планирует увеличить выпуск самолетов, которые крайне востребованы в зоне специальной операции.

Именно Су-34 наносят сокрушительные удары планирующими бомбами - этим оружием российские войска сейчас ровняют с землей укрепрайоны ВСУ на всех направлениях.

Именно в цехе окончательной сборки пустой металлический каркас будущего сверхзвукового бомбардировщика оснащают деталями и электроникой, которые обеспечат машине те самые непревзойденные, по меркам военной авиации, характеристики. Больше полезная нагрузка, маневренность как у истребителя и увеличенный радиус действия.

Просторная головная часть фюзеляжа сделала возможной уникальную компоновку кресел - пилот и штурман сидят рядом, плечом к плечу, что обеспечивает лучшую слаженность работы. А в случае усталости можно встать в полный рост и размяться.

Над выполнением гособоронзаказа трудится Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, входящий в объединенную авиастроительную корпорацию. Коллектив - это специалисты, за плечами которых десятки лет уникального опыта. Но признаются: именно сейчас важность своей работы ощущают особенно остро.

«Видел, как улетала с завода первая серийная машина, и с тех пор ни одной машины не пропускал, принимал участие в создании фюзеляжей всех машин. Смотришь новости, все равно переживаешь и знаешь, что нужна поддержка солдатам, бойцам, и знаешь, что машина реально работает, потому что бываем в частях, общаемся с людьми, с пилотами, они подтверждают тот факт, что машина очень хорошая, да и чувствуешь, что это нужное дело», - поделился сборщик-клепальщик.

Основа боевой мощи российской авиации - Су-34 удерживает этот титул уже более 30 лет. Самолет способен поднять в воздух и ракетные комплексы, и фугасные авиационные бомбы, в том числе оснащенные модулями планирования и коррекции.

Занимаются на предприятии не только сборкой новых машин, но и ремонтом действующего парка. Чтобы держать темп, работать приходится круглосуточно.

«Что-то есть в этом, мы же вкладываем свой труд в эти самолеты, какая-то частичка нас там живет, поэтому, наверное, они живые. Присутствует дополнительная мотивация в связи со сложившейся ситуацией сейчас, где-то когда нужно поднапрячься. Без каких-то лишних слов делаешь свою работу и надеешься, что в скором времени все будет хорошо», - сказал начальник участка.

Очередная партия успешно прошла приемку представителями Министерства обороны. Прежде, чем удалось получить заключение экспертов, машины выдержали серию испытаний как на площадке завода, так и в воздухе.

«Кроме положительных отзывов от представителей эксплуатирующей организации, которые говорят: давайте нам больше, давайте нам быстрее. Об этом нам говорил и министр обороны в своем выступлении, что они востребованы, что они как рабочие лошадки используются, выполняют по 4 вылета в летный день. Ну, это на самом деле факт», - заявил заместитель директора филиала ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П.Чкалова (госкорпорация «Ростех»).

Объем поставок новых единиц техники уже в ближайшее время планируют увеличить. Возможным это стало не только благодаря расширению штата сотрудников, но и оптимизации производства. Увеличению скорости исполнения контрактов авиационной отрасли в рамках гособоронзаказа способствует и бесперебойное сопровождение ПСБ.

«Промсвязьбанк, являясь опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, обслуживает наибольшую долю контрактов по гособоронзаказу. Мы выполняем данную функцию в условиях обязательного обеспечения непрерывности и бесперебойности расчетов по таким контрактам. Мы активно сотрудничаем с предприятиями авиационной промышленности. Наблюдается существенный рост объемов заключаемых контрактов в данной отрасли», - рассказал директор департамента методологии и отчетности банковского сопровождения операций по ГОЗ Промсвязьбанка Дмитрий Родин.

И если для заказчиков Су-34 - в первую очередь «рабочая лошадка», то для конструкторов и сборщиков «Сушка» - совсем иной «зверь», вызывает особые чувства.

«Гордость, гордость. Все равно у меня есть родственники и знакомые на передовой, они говорят, когда летит "громоутка", все радуются, все знают, что будет победа», - отметил слесарь-сборщик летательных аппаратов.

Еще одна партия легендарных бомбардировщиков отправилась к месту постоянной дислокации.