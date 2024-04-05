Угроза прорыва дамбы возникла в Орске

В городе Орск Оренбургской области возникла угроза прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жителей некоторых районов города призвали собрать все необходимые документы, а также эвакуироваться в пункты временного размещения.

«Для тех кто не может эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы для доставки в ПВР», - заявили в администрации.

Власти уже ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.