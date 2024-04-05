Спасенные от обстрелов ВСУ пони 3 недели живут в прицепе в Немчиновке

Спасенные от обстрелов украинских националистов пони уже более трех недель живут в бесхозном прицепе в Подмосковье и ищут новый дом, сообщает корреспондент «Звезды».

Жители Немчиновки рассказали, что пони вместе с лошадьми вывезли из Белгородской области. Больших собратьев пристроили на постой, а маленьких временно оставили соседствовать с жителями села в Одинцовском городском округе.

Периодически к животным приходят люди для того, чтобы помыть, напоить, накормить и выгуливать их.

Неравнодушные жители пытались спасти лошадок самостоятельно и перевезти фургон с белгородскими номерами в конюшню, однако сотрудники правоохранительных органов запретили им это делать без разрешения хозяев.