Тарасова назвала «ужасными» слова главы ОКР о «команде иноагентов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал российских теннисистов, желающих поехать на Олимпиаду 2024 года в Париж, «командой иноагентов».

«Это не решение - так высказываться о спортсменах, которые в тяжелое, очень тяжелое время решили ехать на Олимпийские игры. Для русских спортсменов. И доказывать свое преимущество. Это решение несправедливое, высказывание ужасное, меня вгоняющее просто в шок», - сказала она в разговоре со «Звездой».

Ранее глава ОКР заявил, что разделяет позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала российских атлетов, желающих участвовать в ОИ-2024, «командой бомжей без флага, гимна, болельщиков». Поздняков лишь сделал уточнение, что это не «команда бомжей», а «команда иноагентов», так как они большую часть времени живут за рубежом и зарабатывают там же, при этом осуждая Россию и проведение спецоперации.

Теннисистка Дарья Касаткина, которая в настоящий момент занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA, отреагировала на слова Ирины Винер следующим образом: «"Бомж" Дарья передает всем привет и желает хорошего дня». Между тем теннисист Даниил Медведев (4-я ракетка мира) не согласился с утверждениями президента ВФХГ, заявив, что если будет возможность, то он с удовольствием поедет на Игры в Париже.