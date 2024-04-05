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Всадница Костыгова, избившая лошадь, может вернуться в спорт

Спортсменку отстранили от соревнований на два года за жестокое обращение с животным.
Сергей Лебедев 2024-04-05 17:20:03
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: vsia_pravda_show, VK

Федерация конного спорта России дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с животным. Это произошло после того, как спортсменка на турнире в Ярославле на глазах у зрителей отлупила свою лошадь хлыстом по шее и голове. Она не сможет два года участвовать в соревнования и заниматься тренерской деятельностью.

«То, что произошло с Костыговой, ужасно и недопустимо. Из-за таких инцидентов конный спорт теряет свою репутацию спорта, в котором любят и ценят своих партнеров», - сказала в беседе со «Звездой» генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова.

Она добавила, что через два года Ксения Костыгова теоретически может вернуться в спорт. Формально дисквалифицировать пожизненно спортсменку невозможно.

«Мы надеемся, что люди меняются. Я надеюсь, что для Ксении Костыговой это будет хорошим уроком. Для нее проведут обучающие курсы по благополучию лошадей. Мы надеемся, что спортсмен станет работать в соответствии с правилами», - добавила Елена Терехова.

По ее словам, благополучие лошадей является самым важным в конном спорте. Федерация будет и дальше бороться с издевательствами над животными.

#избиение #наш эксклюзив #Ярославль #лошадь #Федерация конного спорта #ксения костыгова
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