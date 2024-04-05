Расторгуев назвал сообщения о своей госпитализации «чушью собачьей»

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в беседе со «Звездой» прокомментировал сообщения о том, что его якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Народный артист РФ опроверг эту информацию и пожаловался на то, что после ложных сообщений ему приходится отвечать на большое количество звонков.

«Чушь собачья, мне уже обзвонились... Меня бесит все», - сказал Расторгуев.

Ранее в Telegram-канале «112» появилась публикация о том, что артист якобы попал в больницу, где его ждет полное обследование и восстановление кардиовертера.