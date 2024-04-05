В Москве бомж в трусах залез в квартиру через окно и украл одежду

В Москве бомж без штанов забрался через окно в квартиру и ограбил ее, момент проникновения в комнату запечатлела камера наблюдения. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

О произошедшем в полицию сообщила владелица квартиры. Она отдыхала на даче с мужем, когда увидела через программу, что ее в квартиру в Марфино залез неизвестный мужчина. Он украл драгоценности, одежду и личные вещи, а потом покинул место преступления.

Позже полиция нашла и задержала подозреваемого - 55-летнего мужчину без определенного места жительства. Украденные вещи он использовал «по своему усмотрению», другие подробности не приводятся.

Следователи возбудили уголовное дело о краже, обвиняемого отправили в следственный изолятор.