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В Москве бомж в трусах залез в квартиру через окно и украл одежду

Подозреваемого нашли и задержали, суд отправил его под стражу.
Анна Назайкина 2024-04-05 15:01:37
© Фото: ГУ МВД России по г. Москве © Видео: ГУ МВД России по г. Москве

В Москве бомж без штанов забрался через окно в квартиру и ограбил ее, момент проникновения в комнату запечатлела камера наблюдения. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

О произошедшем в полицию сообщила владелица квартиры. Она отдыхала на даче с мужем, когда увидела через программу, что ее в квартиру в Марфино залез неизвестный мужчина. Он украл драгоценности, одежду и личные вещи, а потом покинул место преступления.

Позже полиция нашла и задержала подозреваемого - 55-летнего мужчину без определенного места жительства. Украденные вещи он использовал «по своему усмотрению», другие подробности не приводятся.

Следователи возбудили уголовное дело о краже, обвиняемого отправили в следственный изолятор.

#Москва #полиция #квартира #Кража
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