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В Сургуте бизнесмена застрелили на глазах у жены и дочери

Убийство произошло возле подъезда многоквартирного дома.
Сергей Лебедев 2024-04-05 15:12:03
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Вчера в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа неизвестный застрелил местного бизнесмена. Убийство предпринимателя произошло на глазах у его жены и дочери. Об этом сообщает ТАСС.

Покушение было совершено около десяти часов вечера у подъезда многоквартирного дома №55 по проспекту Мира. Нападавший сделал несколько прицельных выстрелов.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется поиск убийцы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также выясняются мотивы совершения преступления.

#в стране и мире #убийство #Ханты-Мансийск #сургут #застрелил
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