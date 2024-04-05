В Сургуте бизнесмена застрелили на глазах у жены и дочери

Вчера в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа неизвестный застрелил местного бизнесмена. Убийство предпринимателя произошло на глазах у его жены и дочери. Об этом сообщает ТАСС.
Покушение было совершено около десяти часов вечера у подъезда многоквартирного дома №55 по проспекту Мира. Нападавший сделал несколько прицельных выстрелов.
В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется поиск убийцы.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также выясняются мотивы совершения преступления.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»