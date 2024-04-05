Отличившимся участникам СВО вручили госнаграды в госпитале Вишневского

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов вручил участникам спецоперации, которые получили ранения в боях и проходят реабилитацию, государственные награды. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала госпиталя Вишневского в Москве.

Также бойцам ВС РФ вручили документы о дополнительном профобразовании. Помимо этого, военнослужащие получили жилищные сертификаты и воинские звания.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы», - отметил Кузнецов.

Также в мероприятии принял участие руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко.

Участникам спецоперации вручили 16 орденов Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, семь медалей «За храбрость» II степени, медаль Суворова и 10 медалей «За отвагу».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.