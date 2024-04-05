В парламенте Словакии пообещали помешать созданию фонда для Украины

Словакия пообещала воспрепятствовать возможной отправке средств на военные поставки Украине в рамках нового фонда НАТО. О позиции страны заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Политик заявил, что желает, чтобы на Украину пришел мир, а не деньги и оружие.

«Я сделаю все в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались», - заявил он.

Инициатором создания нового фонда поддержки Киева выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, планировалось собрать 100 миллиардов долларов для оплаты поставок вооружения на Украину в течение пяти лет.

Некоторые скептически отнеслись к данной инициативе. Во-первых, Украина не является членом НАТО, во-вторых, есть страны-члены НАТО, которые не хотят оказывать Киеву поддержку и помощь - например, Словакия. Вегрия, Испания, Германия, передают «Известия» слова главы комитета по международным делам парламента Словакии, члена правящей партии Smer Марианы Кэри.