МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В парламенте Словакии пообещали помешать созданию фонда для Украины

Инициатором об образовании нового фонда в 100 миллиардов долларов для оплаты пятилетних поставок оружия Киеву выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ирина Егорова 2024-04-05 01:40:17
© Фото: Daniel Kalkerdpa, Global Look Press

Словакия пообещала воспрепятствовать возможной отправке средств на военные поставки Украине в рамках нового фонда НАТО. О позиции страны заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Политик заявил, что желает, чтобы на Украину пришел мир, а не деньги и оружие.

«Я сделаю все в правительстве для того, чтобы мы на это не соглашались», - заявил он.

Инициатором создания нового фонда поддержки Киева выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, планировалось собрать 100 миллиардов долларов для оплаты поставок вооружения на Украину в течение пяти лет.

Некоторые скептически отнеслись к данной инициативе. Во-первых, Украина не является членом НАТО, во-вторых, есть страны-члены НАТО, которые не хотят оказывать Киеву поддержку и помощь - например, Словакия. Вегрия, Испания, Германия, передают «Известия» слова главы комитета по международным делам парламента Словакии, члена правящей партии Smer Марианы Кэри.

#Украина #НАТО #Йенс Столтенберг #словакия #военная помощь #фонд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322