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«Акация» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Беспилотник «Орлан-30» корректировал огонь артиллерийского орудия в режиме реального времени.
2024-04-05 07:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили минометный расчет ВСУ, а также склад боеприпасов националистов на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России. Точные удары по целям нанес расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» в ходе ведения контрбатарейной борьбы.

Расчет сделал серию выстрелов с закрытой огневой позиции. Беспилотник «Орлан-30» корректировал огонь артиллерийского орудия в режиме реального времени. Это позволило уничтожить минометный расчет ВСУ минимальным количеством выстрелов с расстояния больше 18 километров.

Эффективные действия наших артиллеристов мешают противнику перебрасывать резервы и поддерживают наступление штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #ВСУ #Авдеевское направление #САУ 2С3 «Акация» #БПЛА «Орлан-30» #группировка войск «Центр»
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