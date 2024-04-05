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Москвичу, катавшему измученного львенка в каршеринге, выписали штраф

Ему назначили административное наказание по статье о причинении вреда редким животным. Штраф составил 4 000 рублей.
Анна Назайкина 2024-04-05 12:03:05
© Фото: moscowtop, Telegram © Видео: moscowtop, Telegram

Москвичу, который перевозил львенка в автомобиле каршеринга, назначили штраф. Об этом говорится в сообщении судов общей юрисдикции города.

Судья рассмотрел материалы о маленьком хищнике, в итоге водителю назначили административное наказание по статье о причинении вреда редким животным. Нарушитель должен будет заплатить в качестве штрафа 4 000 рублей.

Львенка конфисковали, он находится в специальном центре для реабилитации диких животных.

Напомним, жителя столицы со львенком в машине остановил сотрудник ДПС 9 марта прошлого года в районе Фили-Давыдково. Детенышу льва, который находился в салоне авто, тогда было приблизительно четыре месяца, у мужчины при себе необходимых документов не было.

Источник «Звезды» в правоохранительных органах рассказал, что львенка он забрал в Дербенте у малознакомой женщины и привез его в Москву, чтобы потом передать в зоопарк. 9 марта, когда водителя остановили, животное перевозили в ветеринарную клинику, чтобы сделать ему прививку.

По информации правоохранителей, мужчина содержал маленького льва в ненадлежащих условиях, не обеспечил ему нормальное питание, из-за этого у животного возникли проблемы с развитием, также у него нашли рахит.

#Москва #суд #штраф #каршеринг #Лев
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