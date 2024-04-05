МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 на Авдеевском направлении

Потери ВСУ на данном направлении составили до 305 военнослужащих за сутки, уточнили в российском оборонном ведомстве.
2024-04-05 12:00:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и четыре беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям противника, в том числе по 37 опорным пунктам, более 90 позициям полевой артиллерии и около 200 районам скопления живой силы и техники», - говорится в сообщении.

Как утверждает начальник пресс-центра, суточные потери украинской стороны в живой силе на Авдеевском направлении составили до 305 человек.

Также противник лишился нескольких единиц военной техники. По словам Савчука, уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, два пункта управления беспилотниками. В ходе контрбатарейной борьбы поражена американская САУ М109 и 120-мм миномет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322