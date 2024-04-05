Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 на Авдеевском направлении

Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и четыре беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям противника, в том числе по 37 опорным пунктам, более 90 позициям полевой артиллерии и около 200 районам скопления живой силы и техники», - говорится в сообщении.

Как утверждает начальник пресс-центра, суточные потери украинской стороны в живой силе на Авдеевском направлении составили до 305 человек.

Также противник лишился нескольких единиц военной техники. По словам Савчука, уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, два пункта управления беспилотниками. В ходе контрбатарейной борьбы поражена американская САУ М109 и 120-мм миномет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.