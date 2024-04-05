Д-30 обрушили снаряды на ДРГ на границе с Белгородской областью

Расчеты орудий Д-30 обрушили снаряды на позиции украинских диверсантов в районах, граничащих с Белгородской областью. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчет Д-30 разворачивает замаскированное в лесу орудие. Артиллеристы получили данные о передвижении противника, который пытается подступиться к границе РФ. Бойцы ВС РФ открыли огонь, не дав боевикам осуществить задуманное.

Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам по целям наносятся удары.

В описании к видео сказано, что артиллеристы ведут боевую работу независимо от времени суток. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.