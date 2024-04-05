МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Д-30 обрушили снаряды на ДРГ на границе с Белгородской областью

Артиллеристы выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинских националистов в приграничных районах.
2024-04-05 12:28:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий Д-30 обрушили снаряды на позиции украинских диверсантов в районах, граничащих с Белгородской областью. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчет Д-30 разворачивает замаскированное в лесу орудие. Артиллеристы получили данные о передвижении противника, который пытается подступиться к границе РФ. Бойцы ВС РФ открыли огонь, не дав боевикам осуществить задуманное.

Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам по целям наносятся удары.

В описании к видео сказано, что артиллеристы ведут боевую работу независимо от времени суток. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения проходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322