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Агитпоезд «Сила в правде» прибыл в Белогорск

Целью акции «Сила в правде» является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота России.
2024-04-05 10:48:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитационный поезд «Сила в правде» прибыл в город Белогорск Амурской области. Кадры прибытия состава публикует Министерство обороны России.

На железнодорожной станции прошло торжественное мероприятие, на котором выступили временно исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией ВВО Максим Потехин и губернатор региона Василий Орлов. Во время церемонии вручили награды волонтерам, которые оказывают помощь сражающимся на передовой бойцам ВС РФ.

В вагонах поезда «Сила в правде» представлены экспозиции, рассказывающие об истории Российской армии, героях Великой Отечественной войны и участниках спецоперации на Украине. Посетители выставки также смогли ознакомиться с современным вооружением и военной техникой.

Гостям показали нацистскую литературу, боевые документы, геральдические знаки, трофейную технику, переданную Киеву странами Запада в рамках военной помощи. На выставке «Этих дней не смолкнет слава» представлены вооружение и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны. На привокзальную площадь привезли легендарный танк Т-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #белогорск #агитпоезд #сила в правде
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