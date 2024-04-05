Одна из 78 миллионов: в России издали книгу о 101-летнем ветеране

Мария Анисимовна Сердюк родилась за считанные дни до образования Советского Союза. В этом году ей исполняется 102 года. Человек-легенда. До сих пор сама ходит на прогулку и делает по утрам зарядку. Помнит поименно всех своих однополчан. Листая страницы посвященной ей книги, находит знакомые лица и целует фотографии. Здесь она во время форсирования Днепра и битвы за Украину, с американцами в Дрездене, у стен поверженного Рейхстага, где она лично расписалась осколками битого кирпича.

Эта книга - повествование о героине-санинструкторе, которая прошла горнило войны и живет сейчас среди нас. Одной из 78 миллионов российских женщин. Издание сверстано в современном формате: картинок и фотографий больше, чем текста. Авторы экспериментировали со шрифтами, вставляли инфографику, чтобы молодежи было интересно и информация легче усваивалась.

«Человек и в 19 лет, и в 101 год живет во имя России, и не только говорит, а делает. Она очень активна, она встречается с молодежью, она участвует в телемостах с участниками СВО. Она человек, у которого душа болит за Россию. Такие люди - локомотив истории», - говорит автор книги «Одна из 78 миллионов» Ирина Дмитриенко.

Мария Сердюк попала на фронт совсем еще девушкой. При росте 150 см и весе 50 килограммов выносила из боя в одиночку до двух десятков раненых. Фронтовая медсестра спасала наших бойцов и чудом осталась живой в битве на северном фасе Курской дуги.

«Я в первую перевязку чуть-чуть в обморок не упала. Мне так было жалко этого парня. Но нас обязательно сопровождал опытный врач. И после этого он прочел с нами хорошую лекцию. Не ругался, конечно, а сказал: если вы будете падать в обморок сами, то что будет с больными?» - рассказывает Мария Анисимовна.

Сегодня во время презентации книги большая коллекция наград ветерана пополнилась еще одной. От Минобороны - «За достижения в военно-политической работе».

Мария Анисимовна говорит, что перед Богом можно отчитаться только добрыми делами. Ее дела навсегда вошли в историю нашей страны. Книгу о фронтовой медсестре будут раздавать бесплатно и один экземпляр поместят на вечное хранение в Ленинскую библиотеку. Главная цель этой иллюстрированной рукописи, по словам автора, - сохранить все факты, не дать исказить историю и передать эстафету победителей будущим поколениям.