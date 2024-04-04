У 45% работающих россиян обнаружено профессиональное выгорание

В состоянии профессионального выгорания прямо сейчас находятся 45% работающих россиян, а 83% сотрудников хоть раз за всю историю своего трудового опыта испытывали это чувство. Такие данные были получены после опроса более тысячи представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса, пишет RT.

Среди основных «симптомов» профессионального выгорания выделяют постоянное чувство усталости - им страдает 43% опрошенных, регулярное перенапряжение и стресс - у 40%.

«Основные проявления, с которыми они сталкиваются - раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», - гласят данные Русской Школы Управления.

При этом 79% работодателей заявили, что в их компаниях есть проблемы с выгоранием ключевых сотрудников. Решить проблему или изменить ситуацию в позитивное русло можно при помощи выявления и решения конфликтов, развития корпоративной культуры, а также методом внутренних ротаций и перестановок.

Профессиональное выгорание зачастую становится причиной увольнения сотрудников из компании, следует из результатов проводимых ранее опросов. Так, из-за стресса и усталости от профессии заявление по собственному пишет 15% опрошенных респондентов.

Продолжительный стресс, связанный с выполнением профессиональных обязанностей зачастую приводит еще и к состоянию эмоционального выгорания. Например, когда необходимо уложиться в жесткие временные рамки, или быстро реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, или даже из-за давления со стороны руководства. Эксперты советуют нормализовать сон, устранить источники стресса - если это связано с работой, то, например, уйти в отпуск, а также регулярно проводить время на улице, гулять и избегать многозадачности.