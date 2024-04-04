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Бронегруппа ВДВ провела рейд на опорник ВСУ на Северском направлении

Бойцы выехали на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в темное время и открыли огонь прямой наводкой.
2024-04-04 07:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ совершила дерзкий рейд и уничтожила группу украинских боевиков в опорном пункте на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Бойцы выехали на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в темное время. Добравшись до цели, тульские десантники открыли огонь прямой наводкой с расстояния до вражеских позиций не больше 1 000 метров. За несколько минут около 500 осколочно-фугасных боеприпасов вылетают из ствола 30-миллиметровой пушки короткими очередями.

Огонь наводчика-оператора корректирует в режиме реального времени оператор квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой. После уничтожения группы националистов экипаж боевой машины десанта сразу же меняет огневую позицию.

Тульские десантники постоянно подбираются практически вплотную к позициям ВСУ и днем и ночью, не давая противнику спокойно проводить ротации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #ДНР #ВСУ #десантники #БМД-2К-АУ #Опорный пункт #Северское направление
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