Бронегруппа ВДВ провела рейд на опорник ВСУ на Северском направлении

Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ совершила дерзкий рейд и уничтожила группу украинских боевиков в опорном пункте на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Бойцы выехали на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в темное время. Добравшись до цели, тульские десантники открыли огонь прямой наводкой с расстояния до вражеских позиций не больше 1 000 метров. За несколько минут около 500 осколочно-фугасных боеприпасов вылетают из ствола 30-миллиметровой пушки короткими очередями.

Огонь наводчика-оператора корректирует в режиме реального времени оператор квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой. После уничтожения группы националистов экипаж боевой машины десанта сразу же меняет огневую позицию.

Тульские десантники постоянно подбираются практически вплотную к позициям ВСУ и днем и ночью, не давая противнику спокойно проводить ротации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.