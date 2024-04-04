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Австралийскому депутату угрожают за работу на выборах в России

Эдриан Макрей оценил президентские выборы как прозрачные и свободные.
Владимир Рубанов 2024-04-04 04:39:12
© Фото: Sergey Elagin Business Online, Global Look Press

Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей заявил о полученных угрозах после того как он поработал независимым наблюдателем на президентских выборах в России. Макрей, по его словам, получил крайне агрессивные сообщения на электронную почту и мобильный телефон после того как положительно оценил состоявшиеся в РФ выборы, сообщает РИА Новости.

Порт-Хедленд - небольшой город на северо-западном побережье Австралии. Жители глубинки привыкли доверять крупным СМИ, которые поддерживают политику властей на осуждение всего, что связано с Россией, рассказал Макрей.

Депутат оценил президентские выборы как прозрачные и свободные. Эти комментарии Макрея «оскорбили людей», сообщил сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC.

Национальный орган, представляющий украинцев в этой стране, заявил, что комментарии члена совета Западной Австралии в поддержку России огорчили местное сообщество, говорится в этой публикации.

Мэр Порт-Хедленда Питер Картер заявил, что город призывает любого представителя общественности, у которого есть опасения по поводу поведения Макрея, подать жалобу в правительство штата. В то же время в администрации города сообщили, что Макрей ездил в Россию в частном порядке.

#Украина #австралия #выборы-2024 #президентские выборы в рф #Эдриан Макрей
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