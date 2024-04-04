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В России могут ввести статью за преследование и нарушение частной жизни

Под термином «преследование» понимается систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий - подглядывание, подслушивание, а также навязчивое внимание, вызывающее у жертв страх и дискомфорт.
Ирина Егорова 2024-04-04 04:20:04
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

В КоАП предлагают добавить новую статью «Преследование» и нарушение частной жизни. Инициатором законопроекта выступил глава комитета по труду Ярослав Нилов. Отмечается, что сегодня в России нередки случаи анонимного преследования публичных людей, бывших супругов, подростков и ситуация пока никак не регулируется.

Под термином «преследование» понимается систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий, а также подглядывание, подслушивание, нежелательное и навязчивое внимание, вызывающее дискомфорт, нарушение конфиденциальности, тайная съемка. При этом, если используются информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильная связь, соцсети - то это будет расценено в качестве отягчающего обстоятельства.

В пояснительной записке отмечается, на данный момент в правовом поле России нет регулятора преследователей или их еще называют сталкерами. Под действия «преследования» попадут 

«Отвергнутые поклонники и поклонницы, бывшие коллеги и партнеры, анонимные фанаты медийной личности нередко становятся преследователями. Они могут быть знакомы со своей жертвой и даже хорошо знать ее привычки и распорядок дня», - объяснил Нилов «Известиям».

За первое совершенное преступление предлагается штраф в 2 тысячи рублей. За то же преступление с использованием интернета предлагается штраф до 3 тысяч рублей». Если человек совершил правонарушение повторно - ему грозит арест до 15 суток или штраф 5 тысяч рублей.

#Россия #законопроект #коап #слежка #Преследование #сталкеры #частная жизнь
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